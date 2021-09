LFB : Demory revient à Lattes-Montpellier

Valéry Demory est de retour au bercail ! Passé par Lattes-Montpellier de 2007 à 2017, l’entraîneur de tout juste 58 ans revient dans l’Hérault, où il s’est engagé pour les quatre prochaines années. Non conservé par Lyon-ASVEL en fin de saison dernière, un club qu’il coachait depuis 2017 et avec qui il avait remporté le titre de champion de France en 2019, le natif de Denain vient remplacer au pied levé Stéphane Leite, limogé le 8 septembre sans avoir dirigé le moindre match officiel, lui qui avait remplacé à l’intersaison Thibaut Petit, en poste depuis 2018. Ce dernier avait été choisi par la directrice sportive Edwige Lawson-Wade dès l’hiver dernier, mais l’ancienne internationale française a elle aussi été débarquée, le 1er mai. « Ancien meneur international français, Valéry dispose d’un bagage technique et d’une expertise basket impressionnante qu’il pourra transmettre à tout son collectif. Manager aguerri, il requiert le profil idéal pour accompagner les joueuses majeures de l’effectif mais également les jeunes pousses issues du Centre de Formation. Travailleur acharné, il pourra s’entourer d’un staff technique inchangé ayant déjà leurs repères (Ahmed Mbombo Njoya – Assistant coach ; Clémence Hallard – Kiné ; Hugo Lambart – Préparateur physique)", précise le club héraultais sur son site Internet.

Début de saison le 3 octobre

Avec le BLMA, Valéry Demory a remporté deux titres de champion de France (2014 et 2016) et quatre Coupes de France (2011, 2013, 2015 et 2016). Vice-champion de France en 2021, Lattes-Montpellier voudra faire au moins aussi bien lors de la saison de LFB qui débutera le 3 octobre par la réception de Charleville-Mézières dans une revanche de la dernière finale de la Coupe de France remportée par Lattes-Montpellier. Puis ce sera le début de l’Euroligue trois jours plus tard, une compétition où le BLMA fait son retour après avoir renoncé à y participer l’an passé pour des raisons financières. Le nouveau coach n'a donc que deux semaines pour préparer son équipe.