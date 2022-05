LFB (Demies) : Lyon-ASVEL a un pied en finale

Sacré champion de France en 2019, Lyon-ASVEL est bien parti pour disputer une nouvelle finale ! Les Lyonnaises, troisièmes de la saison régulière, ont en effet réussi un gros coup en allant s'imposer 78-80 à Villeneuve d'Ascq, deuxième, lors du Match 1 des demi-finales de LFB. Si bien que le club de Tony Parker n'aura "qu'à" l'emporter à domicile vendredi pour rallier la finale. Ce match a connu un scénario assez fou, car l'ASVEL a largement mené, avant de se faire peur. Les Nordistes ont réussi un bon début de match (8-5), mais les Lyonnaises se sont rapidement réveillées pour mener 17-24 à la fin du premier quart. Dans le deuxième, l'ASVEL a poursuivi sa domination, menant de bout en bout et comptant jusqu'à 15 points d'avance, pour finalement regagner les vestiaires en menant 35-48. L'écart a grimpé jusqu'à +24 au milieu du troisième quart (40-64) et c'est à ce moment que Villeneuve d'Ascq a entamé sa remontée, en revenant d'abord à 49-66 à la fin du quart.

Villeneuve d'Ascq passe devant puis craque sur la fin

Dans le dernier quart, la vague nordiste a continué à déferler sur les Lyonnaises, avec un improbable 14-0 qui a permis à l'ESBVA de revenir à 68-69. Sandra Ygueravide a égalisé (69-69) puis Johanne Gomis a remis les Nordistes devant pour la première fois depuis le premier quart (71-69). Il restait alors 4'09 à jouer. Mais Aleksandra Crvendakic a immédiatement permis à Lyon-ASVEL de reprendre les commandes (71-72). Les deux équipes se sont ensuite rendu coup pour coup, sans jamais compter plus de deux points d'avance. A 51 secondes de la fin, Villeneuve d'Ascq menait 78-77, mais un tir de Kayla Alexander et un lancer-franc de Marine Johannes ont scellé la victoire lyonnaise, pendant que Caroline Hériaud et Johanne Gomis manquaient deux tirs à trois points. Crvendakic a grandement contribué à ce succès de l'ASVEL, avec ses 28 points (5/9 à 3pts) et 9 rebonds, alors que les 18 points de Kariata Diaby et Janelle Salaun n'ont pas suffi aux Nordistes, qui n'auront donc pas droit à l'erreur dans deux jours.



UN MATCH FOU FOU FOU !! 😱🔥

Menées de plus de 20pts, les joueuses de @ESBVA ont failli créer l'exploit contre @ASVEL_Feminin lors du 1er match de la demi-finale de LFB !🤝



Score final: Villeneuve-d'Ascq 7⃣8⃣ - 8⃣0⃣ ASVEL



Match 2 à suivre vendredi à 18h45 sur @sport_en_france pic.twitter.com/nfPzy1B5yT



— Sport en France (@sport_en_france) May 17, 2022

LFB / DEMI-FINALES

Match 1 - Mardi 17 mai 2022

Match 2 - Vendredi 20 mai 2022

Match 3 (si nécessaire) - Lundi 23 mai à 18h45 et/ou 20h45

Villeneuve d'Ascq (2) -(3) : 78-80Bourges (1) - Basket Landes (4)Lyon-ASVEL (3) - Villeneuve d'Ascq (2)Basket Landes (4) - Bourges (1)