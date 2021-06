LFB : Chartereau signe à l’ASVEL

Parker : "Son titre de MVP est largement mérité"

Après Marine Johannes, Alexia Chartereau ! Lyon-ASVEL poursuit son recrutement des meilleures joueuses françaises de Bourges en faisant signer celle qui vient d’être élue MVP de LFB cette saison, même si les Tango ont été éliminés en demi-finales., où ses statistiques n’ont cessé de progresser. Cette saison, celle qui est internationale française depuis 2017 et va disputer l’Euro à partir de la semaine prochaine tournait à 14,8 points à 48% de réussite, et 6,4 rebonds pour 16,1 d’évaluation de moyenne. La durée du contrat n'a pas été dévoilée.« Nous sommes très fiers qu’Alexia nous rejoigne à Lyon, et de la confiance qu’elle accorde à notre projet. C’est toujours l’un de nos objectifs de faire venir les meilleures Françaises dans notre équipe et Alexia est un véritable fer de lance de sa génération. Son titre de MVP est largement mérité pour récompenser sa polyvalence technique et son état d’esprit irréprochable », s’est réjoui son président Tony Parker, qui espère bien décrocher un titre la saison prochaine après une saison blanche (élimination en quarts de finale de la Coupe de France, en demi-finales du championnat de France et en quarts de finale de l’Euroligue). Avec Marine Fauthoux (qui sera prêtée à Basket Landes la saison prochaine), Ingrid Tanqueray, Sara Chevaugeon ou encore Marième Badiane, Alexia Chartereau vient compléter le contingent français de l’ASVEL.