LFB : Bourges qualifié pour le Final Four sans jouer !

💜🧡 Merci pour votre soutien, on se faisait une joie de jouer face à vous et faire résonner une affiche pas si lointaine de notre championnat, mais la santé a pris le dessus. Nous vous souhaitons une bonne fin de saison, et à très vite ! Bourges avait remporté sans jouer sur ce même score de 20-0 le match aller, déjà suite au forfait sanitaire des Tarbaises, qui présentaient de nombreux cas positifs au Covid-19 au sein de leur effectif depuis plusieurs semaines et est toujours impacté à l'aube des quarts de finale retour. Sans perdre malgré tout tout espoir de vue, le huitième du classement avant le début des play-offs ne se faisait guère d'illusion pour le retour, programmé quatre jours plus tard. Les nouveaux tests ont définitivement ruiné les dernières espérances de Tarbes.





#PlayoffsLFB - 1/4 finale retour ➡️ le match devant opposer @BourgesBasket au @tgbbasket ce samedi 8 mai ne se jouera pashttps://t.co/SzJ6ufpGmF

— LFB (@basketlfb) May 7, 2021

LFB / QUARTS DE FINALE RETOUR

Samedi 8 mai 2021

Bourges qualifié