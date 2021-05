LFB : Basket Landes en finale pour la première fois de son histoire, Dumerc visera un septième sacre

Dumerc titrée à Bourges ?

BASKET - LIGUE FEMININE / FINAL 4

Demi-finales - Jeudi 13 mai 2021 (à Bourges)

Finale - Samedi 15 mai 2021 (à Bourges, horaire à préciser)

Victorieuses en costaudes de l'ASVEL (77-73), ce jeudi à Bourges dans la première demi-finale du Final 4 de Ligue Féminine, dont l'issue sera connue samedi,Portées par leur meneuse vedette et emblématique de 38 ans Céline Dumerc (5 points, 2 passes), qui a bien fait de ne pas prendre sa retraite (elle a finalement décider de pousser jusqu'en juin 2022), mais surtout par une Katherine Plouffe des grands soirs (15 points, 11 rebonds, 3 passes) les troisièmes de la saison régulière derrière Bourges et... l'ASVEL ont pris d'entrée la tête au tableau d'affichage face aux tenantes du titre. Elles ont ensuite constamment fait la course en tête sur le parquet du Tango face à des Villeurbannaises qui n'ont jamais mené (42-28 à la pause, 77-73 score final) dans cette demi-finale malgré une belle réaction dans le troisième quart-temps (20-10 pour les Rhodaniennes) de la part des protégées de Tony Parker, bourreaux en quarts de finale de Charleville-Mézières., l'ASVEL ayant enlevé nettement la première manche, dans les Landes, avant que Dumerc et ses coéquipières ne viennent arracher la victoire dans le Rhône récemment lors du match retour. Samedi, face à Bourges, hôte de ce Final 4, ou Lattes-Montpellier, finaliste de la dernière édition, la championne d'Europe en 2009 et médaillée d'argent aux Jeux de Londres en 2012 avec les BleuesSix sacres (2006, 2008, 2009, 2012, 2013 et 2015) qu'elle a obtenus du temps de ses années berruyères. Cette fois, c'est sur le parquet de Bourges mais avec Basket Landes que la Tarbaise également finaliste malheureuse à trois reprises (2003, 2004 et 2005) pourrait offrir à ses nouvelles couleurs son tout premier titre. Tout un symbole.ASVEL -: 73-77Bourges - Lattes-MontpellierBourges ou Lattes-Montpellier - ASVEL ou Basket Landes