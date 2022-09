Ukraine - Pologne, un affrontement symbolique. Ce huitième de finale de l’Euro voyait s’affronter les représentants d’un pays en guerre, depuis l’invasion russe de février dernier, à leurs voisins, alliés inconditionnels de Kiev et adversaires résolus de Vladimir Poutine. Sur le parquet, les Polonais A.J. Slaughter et Mateusz Ponitka - 46 points à eux deux - n’ont pas fait de cadeau à la bande ukrainienne, éliminée de la compétition après un beau combat (78-84). Mais l’essentiel était peut-être ailleurs pour les hommes en jaune, qui quittent Berlin la tête haute.

« Ce tournoi signifie beaucoup, surtout en temps de guerre. C’est une excellente occasion pour nous de donner de la joie aux gens de chez nous et de détourner leur attention de la guerre en leur montrant du beau basket », affichait Svi Mykhailiuk, le joueur phare, meilleur marqueur de l’équipe (17 points de moyenne) et encore membre des Toronto Raptors il y a quelques semaines.

Oublier "un peu la guerre"

« C’est important, pas seulement pour l’Ukraine mais pour toute l’Europe. Vous avez vu ce qui s’est passé en Ukraine avec la guerre, qui n’est pas contre l’Ukraine. C’est contre la civilisation. Ce ne sont pas des moments faciles pour les joueurs d’être ici, mais ils font de leur mieux, et je suis fier d’eux », félicitait leur coach Ainars Bagatskis, après leur large victoire en poule face à la Grande-Bretagne (90-61).Son équipe avait enchaîné avec une victoire sur le fil face à l’Estonie (74-73), puis un succès beaucoup moins attendu face l’Italie (84-73), pourtant à domicile.

Après s’être inclinée face à la Grèce puis la Croatie, la formation ukrainienne s’était qualifiée en huitième de finale avec une très honorable deuxième place du groupe. Avant de chuter face à la Pologne donc. « J’espère que ça les a inspirés et aidés à oublier un peu la guerre. Aujourd’hui n’était pas un bon exemple mais pendant tout ce temps, on a fait de notre mieux. J’espère qu’ils ont apprécié. C’est difficile parce que les familles de tous les gars sont encore là-bas. Mais j’ai apprécié que tout le monde soit là et se soit battu », saluait Svi Mykhailiuk.