Les Etats-Unis arrachent leur place en demi-finale de l'Americup

Pendant que se déroule l'EuroBasket en Allemagne, les nations du continent américain disputent l'AmeriCup. Une compétition où les Etats-Unis, champions olympiques, ont envoyé une équipe composée de joueurs évoluant essentiellement en Europe ou dans des ligues mineures.

C'est le cas de Norris Cole, héros du soir pour les Américains. Double champion NBA avec le Heat de LeBron James et Dwyane Wade, mais aussi champion d’Israël avec le Maccabi Tel-Aviv et champion de France avec l’Asvel, le meneur américain a l'expérience des grands matches et des actions décisives, et il l’a encore prouvé jeudi en sauvant les Etats-Unis face au Porto-Rico.

Etats-Unis - Argentine en demi-finale

Dans une fin de match à suspense, le meneur de Team USA inscrit le panier de la victoire à la dernière seconde pour envoyer les Américains en demi-finale. Les Portoricains se sont crus en demi-finale pendant six secondes, mais la vista de Cole a fait la différence. Vainqueurs 85-84 dans ce quart-de-finale, les Etats-Unis défieront l’Argentine en demi-finale de cette Coupe des Amériques.

Invaincus après quatre matches, les Argentins survolent la compétition avec un écart moyen de 20 points par match, et ils ont battu le Venezuela de 23 points (76-53). Dans l’autre demi-finale, le Canada, vainqueur du Mexique, sera opposé au Brésil, le pays organisateur.