Guapo "très fière"



Une saison en 🥇 pour Laëtitia Guapo !

🏆 Championne d'Europe @FIBA3x3

🏆 Championne du monde @FIBA3x3

🏆 MVP du Championnat du Monde @FIBA3x3

🏆 Championne de France @basketlfb

🏆 Vainqueur de l'@EuroCupWomen avec @BourgesBasket

🏆 Vainqueur de l'Open de France @3x3ffbb pic.twitter.com/I0fwB4XkfG



Pour la deuxième fois de l'histoire, le meilleur joueur français de l'année en basket est... une joueuse. Cinq ans après que Céline Dumerc a fait sensation en devenant la première femme de l'histoire à inscrire son nom au palmarès de la distinction, Laëtitia Guapo a à son tour été récompensée du trophée Alain-Gilles. Avec 135 points, l'ailière de Bourges et meilleure joueuse du monde en 3x3 devance nettement le pivot des Bleus et des Wolves Rudy Gobert (ex-Utah Jazz, 95 points) et Iliana Rupert (88 points), encore coéquipière de Guapo chez les Tangos en début d'année et qui évolue désormais au Virtus Bologne, en Italie. Les deux Berruyères ont remporté cette saison et le titre de champion de France et l'Eurocoupe. Rupert ne pouvait rien espérer pour autant, et pas plus que Gobert d'ailleurs en dépit de sa médaille d'argent décroché à l'Euro avec les Bleus, face au monstre Guapo.La Clermontoise de 26 ans a en effet fait un malheur partout où elle est passée en 2022 au même titre qu'elle a raflé tout ce qui se présentait devant elle. Championne de France et victorieuse de l'Eurocoupe avec Bourges, l'ancienne pensionnaire de l'INSEP et première joueuse de l'histoire des Tangos à remporter le trophée Alain-Gilles a également tout gagné en 3x3. Sacrée championne du monde et d'Europe, la compagne du joueur de l'équipe de France de 3x3 Franck Seguela a ajouté la cerise à ce magnifique gâteau en étant également élue MVP du Mondial. Une année phénoménale de la part de Guapo, qui s'en était émue avec quelques jours d'avance au micro du nouveau bord terrain de France 3 Régions Lukas Nicot, venu rencontrer la première femme depuis Dumerc (qu'elle allait voir jouer au Prado lors de ses jeunes années au CREPS de Vichy) à recevoir le prix. "Pouvoir avoir mon nom parmi tous les autres noms qui sont cités, c'est déjà incroyable pour moi. Après si je peux l'avoir, ce serait cool, ça viendrait clôturer cette année 2022 et récompenser un peu tout le parcours réalisé, donc j'en serais très fière". "Laëti" peut l'être, et cette fois c'est officiel.