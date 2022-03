Le grand Traoré tire sa révérence

Ha ouais au fait…

J’avais oublié de le dire mais…

Je range la papatte gauche.

Il est temps de me retirer des parquets.

Par contre vous êtes pas totalement débarrassé de moi.

À bientôt, au bord du terrain cette fois ci.

Un grand monsieur du basket tricolore

Ce mardi matin aux aurores, au lendemain de son 37eme printemps, Ali Traoré a posté par le biais de son compte Twitter un message annonçant sa retraite.. A l'Asvel tout d'abord où il a débuté avant sa majorité mais pour un temps de jeu famélique. Il a alors quitté Villeurbanne en 2002, le premier de ses innombrables transferts, pour s'aguerrir à Nanterre notamment à l'échelon inférieur. En tout et pour tout, il a porté le maillot de 17 club différents, dont sept à l'étranger.Ce globe-trotter a successivement exporté ses talents au Virtus Roma (Italie), Lokomotiv Kuban (Russie), l'Etoile Rouge de Belgrade (Serbie), l'Alba Berlin (Allemagne), l'Amchit Club (Liban), L'Estudiantes (Espagne) et Byblos (Liban).. Dans le Rhône, il a conquis deux titres de champion de France à deux périodes bien distinctes de sa vie, en 2002 puis en 2009. L'année suivant son second sacre, il a remporté la Coupe des As et a également été récompensé à titre personnel, se voyant décerner le titre honorifique deAvec Monaco il a glané une Leaders Cup en 2018. Un trophée venu étoffer davantage son palmarès riche donc de deux Leaders Cup supplémentaires avec Strasbourg (2015 et 2019). En Alsace il a aussi soulevé la Coup de France (2015) sous les ordres de Vincent Collet qui l'a dirigé au SIG ainsi qu'en équipe de France.en Lituanie face à la grande Espagne de Juan Carlos Navarro et Serge Ibaka. Joueur d'Antibes en Pro B jusqu'à la saison passée, ce grand monsieur du basket tricolore a décidé ce mardi de tirer sa révérence mais il ne disparaitra pas pour autant du paysage. Consultant, il commente les matchs de Monaco pour la chaîne du club.