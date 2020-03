La Ligue féminine dans l’attente

Au regard des enjeux sportifs et économiques, la @ffbasketball estime nécessaire de tout mettre en oeuvre pour terminer le championnat #LFB. La suspension est maintenue jusqu’au 10 avril 2020, date à laquelle il sera statué définitivement. ➕ d'info ➡️ https://t.co/XTLPbZIjDj pic.twitter.com/fqEFDllj41

— LFB (@basketlfb) March 29, 2020

La Fédération française de basket (FFBB) a officialisé dimanche matin. Une décision qui "fera évidemment des mécontents", a réagi Jean-Pierre Siutat, le président de la FFBB, sur Twitter, où il rappelle que "la santé de tous est beaucoup plus importante que tout". Concernant la Ligue féminine de basket (LFB), il faudra en revanche encore attendre quelques jours pour savoir si la saison peut aller à son terme."Le championnat LFB est le plus haut niveau de compétition du basket féminin. Au regard des enjeux sportifs et économiques, la fédération estime nécessaire de; elle travaillera sur l’ensemble des solutions possibles, liées essentiellement à l’évolution de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales qui seront prises.", apprend-on dans le communiqué de la Fédération, où il est précisé qu’il n’y aura ni titre de champion, ni relégation. Concernant les qualifiées européennes, il s’agirait pour l’Euroligue, et par ordre préférentiel de l’ASVEL, Bourges puis Lattes-Montpellier, et, en Eurocoupe, de Basket Landes, Landerneau, Flammes Carolo, et si possible Roche Vendée, puis Villeneuve d’Ascq. La finale de la Coupe de France féminine, entre l’ASVEL et Bourges, sera disputée en ouverture de la prochaine saison, à la place du match des champions.