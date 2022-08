La France fait le plein de confiance face à la Belgique

[📺LIVE] 🏀 Match de préparation

🇫🇷🇧🇪 Vincent Collet : "Notre comportement n'était pas bon, mais on a su faire mieux par la suite" pic.twitter.com/HnyIucaxBf

— NBAextra (@NBAextra) August 18, 2022

Tarpey s'est montré

Les marqueurs français :

L'équipe de France va pouvoir se tourner vers ses deux matchs de qualification à la Coupe du Monde 2023, et bien sûr vers l'Euro, avec le plein de confiance. Pour leur dernier match amical de l'été, les hommes de Vincent Collet ont battu la Belgique 90-71 ce jeudi soir à Montpellier, et ils n'ont donc perdu qu'une seule rencontre (au Monténégro en juillet) depuis un an. Larges vainqueurs de l'Italie mardi (100-68), les vice-champions olympiques ont confirmé face à des Belges contre qui ils partaient largement favoris. Pourtant, ce sont bien les Belges qui ont dominé le début de match, face à des Bleus méconnaissables en défense, qui se sont retrouvés menés 13-24 après sept minutes de jeu. Vincent Collet a pris un temps-mort pour stopper l'hémorragie, a fait entrer Elie Okobo et Théo Maledon, et cela s'est mieux passé ensuite, puisque les Français sont revenus à 19-24 à la fin du premier quart. Après ce début de match un peu raté, les vice-champions olympiques ont rapidement retrouvé leurs standards offensifs et offensifs et ont pu dérouler leur basket.Amath M'baye a égalisé en début de deuxième quart (24-24), mais la Belgique a tenu jusqu'à 35-35 (17eme), avant de s'écrouler. Les Bleus ont en effet fini le quart sur un 9-0, avec notamment un énorme dunk de Rudy Gobert (44-35, mt). Et sur leur lancée, ils ont commencé le troisième quart par 16-5 pour compter vingt points d'avance à la 25eme. La victoire était alors déjà en poche, et les Français n'ont jamais tremblé ensuite, la Belgique ne revenant jamais en-dessous -14. Tous les joueurs présents sur la feuille de match ont marqué, la palme revenant à Thomas Heurtel (13pts, 6pds). Rudy Gobert a ajouté 12 points, Vincent Poirier est passé près du double-double (9pts, 12rbds), alors que parmi les joueurs pas encore assurés de disputer l'Euro à partir du 1er septembre en Allemagne, Terence Tarpey s'est montré en défense. Rendez-vous désormais les 24 et 27 août contre la République tchèque et en Bosnie-Herzégovine, pour les qualifications au Mondial 2023 !Luwawu Cabarrot (3), Heurtel (13), Yabusele (4), Fournier (10), Gobert (12), Okobo (7), M'baye (6), Maledon (6), Jaiteh (3), Poirier (9), Tarpey (8), Cordinier (8), Howard (1)