Kaunas : Lauvergne absent jusqu’à fin janvier

Un début de saison difficile pour le Zalgiris

Le Zalgiris Kaunas va devoir faire sans son pivot Joffrey Lauvergne pendant les trois prochains mois ! L’international français de 30 ans va en effet se faire opérer de l’épaule ce mardi, comme il l’a annoncé sur son compte Instagram : « Juste pour informer que, après consultation de l’un des meilleurs spécialistes de l’épaule en Europe, je vais subir une petite opération ce mardJ’ai hâte de revenir sur le parquet avec l’équipe. A bientôt. »Le natif de Mulhouse s’était blessé le 7 octobre dernier et avait alors annoncé une absence de « plusieurs semaines ». Joffrey Lauvergne n’a eu le temps de disputer que deux matchs d’Euroligue cette saison, et de tourner à une moyenne de 8,5 points et 4 rebonds, au sein d’une équipe du Zalgiris qui a perdu ses cinq premiers matchs de la saison dans la plus compétition européenne, et qui devrait donc être privé de son Français pendant les 17 prochains d’Euroligue, soit presque une demi-saison. Un sacré coup dur ! Tout va bien en revanche pour Kaunas dans le championnat lituanien (où Lauvergne a été élu meilleur pivot la saison passée), avec six victoires en six matchs.Il s'agit déjà du dixième club de sa carrière, après Chalon, Valence, le Partizan Belgrade, le Khimki Moscou, Denver, Oklahoma City, Chicago, San Antonio et donc Fenerbahçe. S’il brille en club, c’est en revanche plus compliqué pour lui en équipe de France, où Vincent Collet ne l’a plus appelé depuis l’Euro 2017. Il compte tout de même 85 sélections, pour 9 rebonds et 7 rebonds de moyenne.