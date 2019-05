Finale: La première manche pour l’ASVEL

Pour la première finale de son histoire en LFB, l’ASVEL s’est imposée à domicile face à Lattes-Montpellier lundi (71-60), grâce à un gros dernier quart (21-10).

Les Lyonnaises, emmenées par Marième Badiane (16 points et 7 rebonds) et Alysha Clark (10 points et 12 rebonds) recevront une nouvelle fois les Héraultaises, mercredi à 19 heures, dans cette finale au meilleur des cinq manches.