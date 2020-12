FFBB : Jean-Pierre Siutat réélu président !

Siutat pour un quatrième mandat

Pas de changement à la tête de la Fédération française de basket ! Le résultat des élections pour le poste de président de la FFBB a été annoncé ce samedi par l’instance.. En poste depuis 2010, l’homme de 61 ans, reconduit dans ses fonctions en 2012 (98% des votes) et en 2016 (98% des votes) a une nouvelle fois écrasé la concurrence. Encore faut-il qu’il y en ait eu puisqu'aucun prétendant n’a été annoncé pour lui reprendre le trône de la FFBB, dans un contexte économique pesant en raison de la pandémie de coronavirus.. A domicile, le basket français devra répondre présent. Les Bleus, médaillés de bronze aux Mondiaux 2019, et les Bleues, vice-championnes d'Europe depuis 2013, rêvent de lever les bras sur le parquet de l’AccorHotels Arena, où se tiendront les phases finales de la compétition.« A l’issue de l’Assemblée Générale élective qui s’est déroulée à Créteil (94) samedi 12 décembre, Jean-Pierre SIUTAT (61 ans) a été réélu à la présidence de la Fédération Française de BasketBall (FFBB) pour un mandat de quatre ans. 197 délégués ont participé au vote à distance, en raison des conditions sanitaires. Ces délégués représentant l’ensemble des licenciés des clubs, ligues et comités de la FFBB ont élu les 35 membres sur 36 du nouveau Comité Directeur. Jean-Pierre SIUTAT a été désigné par le Comité Directeur et proposé au vote de l’Assemblée Générale, qui s’est fait à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés (hors votes blancs) », rapporte la FFBB dans son communiqué, à propos de l'ancien président de la Ligue féminine (2001-2009).