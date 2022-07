Fenerbahçe : Epoupa de retour à Istanbul

Quand Epoupa retrouve Marina Maljkovic

La meneuse française de 28 ans revenue en France en 2020 après trois années passées à l'étranger, dont deux à Istanbul, quitte de nouveau l'Hexagone pour faire son retour dans la capitale turque. Passée par le Besiktas et Galatasaray, la joueuse de l'équipe de France (99 sélections) découvrira à la rentrée un troisième club stambouliote. Après une année au club de Charnay-lès-Mâcon et une autre sous les couleurs de Lattes-Montpellier, où elle tournait à 11,8 points, 6,4 rebonds, 4,6 passes et 4,1 interceptions en Ligue Féminine et à 11 points, 4,6 rebonds, 3,2 passes et 2,9 interceptions en Euroligue,, où elle pourra se rappeler aux bons souvenirs de... Galatasaray.La présence de la technicienne à la double nationalité a donc forcément joué au moment pour la quadruple médaillé d'argent à l'Euro avec les Bleues et demi-finaliste des Jeux de Rio en 2016 de décider de poser de nouveau ses valises à Istanbul. Fenerbahçe sera le neuvième club traversé depuis sa sortie de l'INSEP, dix ans plus tôt, par Epoupa, également passée par Basket Landes, Toulouse, Villeneuve-d'Ascq ou le club australien de Canberra. Elle n'est pas surnommée la globe-trotteuse du basket français pour rien.