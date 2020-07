Fenerbahçe : De Colo reste en Turquie

Sept ans après son arrivée à Fenerbahçe, le mythique coach serbe Zelimir Obradovic (vainqueur de neuf Euroligue avec cinq clubs différents) a quitté les rives du Bosphore, pour être remplacé par son compatriote Igor Kokoskov, entraîneur de la Serbie et coach-assistant chez les Sacramento Kings. Malgré ce changement important, et même si le club turc va voir son budget être impacté par la crise économique liée à la pandémie de coronavirus, Nando de Colo a décidé de rester au sein du club stambouliote. L’été dernier, il s’était engagé pour deux saisons, plus une en option, avec Fenerbahçe, mais des clubs italiens et espagnols lui faisaient la cour, au cas où le nouvel entraîneur ne compterait pas sur lui. Mais ce mardi, son agent a mis fin à tout suspense, en annonçant à La Voix du Nord et Eurohoops que Nando de Colo ne partirait pas cet été.

Près de 16 points de moyenne en Euroligue

L’ailier ou l’arrière international français (176 sélections, 1935 points) va donc rester au moins un an de plus au sein du club turc, où il tournait cette saison à 15,9 points, 3 rebonds et 3 passes en 24 matchs d’Euroligue, dont le Fener occupait la huitième place (13v-15d) au moment où la saison a été arrêtée pour cause de pandémie de coronavirus. Le club stambouliote était également troisième de son championnat turc au moment de l’interruption à la mi-mars. En Turquie, le natif du Pas-de-Calais espère vivre d’aussi bons moments que dans son club précédent, le CSKA Moscou, où il avait remporté deux Euroligue en cinq saisons. Mais il va malheureusement rester sur sa faim lors de cet exercice 2019-20…