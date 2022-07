Europe : Jean-Charles rejoint le CSKA Moscou, Lessort prolonge au Partizan Belgrade

Ливио Жан-Шарль - новичок ЦСКА! 🔴🔵

Французский форвард (28 лет, 206 см) подписал с нашим клубом контракт по схеме «1+1» ✍️



Livio Jean-Charles is a CSKA newcomer! 🔵🔴



Подробнее (more info): https://t.co/ta6dUA1p8K pic.twitter.com/WZySDA4k14



— CSKA Moscow (@cskabasket) July 18, 2022

Lessort se plait en Serbie

Dans le viseur notamment de l'ASVEL,Un choix qui a de quoi surprendre au premier abord, car le club ne disputera pas l'Euroligue à cause de la situation très compliquée en Ukraine depuis quelques mois maintenant. Qu'importe, après deux saisons inégales du côté de l'Olympiacos Le Pirée, l'ailier fort s'est engagé ce lundi pour une année, avec une seconde en option, avec la formation moscovite qui compte huit titres dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. L'an prochain, le Français disputera donc la VTB United League, un championnat comptant les équipes russes et quelques autres étrangères. «Et j’attends vraiment beaucoup cette saison à venir », a notamment réagi Jean-Charles, suite à sa signature, sur le site officiel de son nouveau club.De son côté, Mathias Lessort a visiblement validé l'essai en Serbie. Après avoir dû quitter Monaco à l'issue de la saison 2020-21 et avoir réalisé une courte pige de deux mois en Israël au Maccabi Tel-Aviv durant l'automne suivant,Ainsi, le Français va retrouver les joies de l'Euroligue cette saison sous les ordres de Zeljko Obradovic, lui qui avait déjà joué cette compétition par le passé avec l'autre club de Belgrade, l'Etoile Rouge.De retour en "C1", l'une des formations de la capitale serbe entend bien ne pas faire de la figuration et a notamment fait signer Danilo Andjusic (Monaco) et Dante Exum (Barcelone).