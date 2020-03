Euroligue (F/Quarts de finale aller) : Fenerbahçe a assuré face à Bourges

Lattes-Montpellier risque une sanction

Si le match retour à Bourges se tiendra à huis-clos, les joueuses de Fenerbahçe ont profité à plein du soutien de leurs supporters. En effet, à l’occasion du match aller des quarts de finale de l’Euroligue féminine, les Tango ont trop vite sombré pour espérer ramener mieux qu’une défaite. Il n’a fallu, en effet, que cinq minutes pour voir les coéquipières d’Elizabeth Williams (30 points, 14 rebonds) prendre dix points d’avance. Un écart qui n’a cessé de gonfler dans le deuxième quart-temps pour dépasser les 20 longueurs avant que les Berruyères ne retrouvent leurs vestiaires après une réaction d’orgueil et seulement quatorze points de retard. Si l’écart n’a pas bougé durant le troisième quart-temps, les coéquipières d’Ana Dabovic (20 points) et Marissa Coleman (12 points, 10 rebonds) ont placé un grand coup d’accélérateur en fin de match mais, revenues à cinq longueurs à deux minutes du terme de la rencontre, les Tango ont cédé et s’inclinent (84-75) avant le match retour programmé mercredi prochain.Si Bourges a pu faire le déplacement en Turquie sans grand problème, Lattes-Montpellier a fait primer le principe de précaution. Les autorités moscovites imposant une quarantaine de quatorze jours à toutes personnes venant de France, les Gazelles n’ont pas fait le déplacement à Ekaterinbourg. Face à cette décision, la FIBA a pris acte et annulé ce match aller. Toutefois, à l’image de la situation concernant Sopron, qui avait refusé d’affronter Schio à Ljubljana, le cas du club héraultais a été renvoyé à un juge disciplinaire qui, malgré les circonstances exceptionnelles, pourrait le sanctionner et lui donner match perdu.