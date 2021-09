Euroligue (F/Qualifications) : Coup de tonnerre à Bourges !

😔 Grosse déception pour nos Tango qui devront se contenter de l'Eurocup cette saison. #EuroLeagueWomen #FiertéTango pic.twitter.com/uuolVqGNEN

— Tango Bourges Basket (@BourgesBasket) September 22, 2021

Le money-time fatal à Bourges

Les marqueuses berruyères :

Coup de tonnerre du côté de Bourges ! Pour la première fois depuis la saison 1994-95, les Tango ne disputeront pas l'Euroligue cette saison ! Les Berruyères ont en effet été éliminées lors des qualifications ce mercredi par Schio. "Seulement" demi-finaliste de la dernière saison de LFB, Bourges a dû passer par cette étape, comme le veut la nouvelle formule de la plus grande compétition européenne, et le club du Cher s'est retrouvé dans le même groupe que Schio et Valence, dont seul le vainqueur ralliait la phase de poules., dans le sillage d'une grande Sandrine Gruda, auteure de 21 points et 9 rebonds et qui a fait du mal à ses compatriote médaillées de bronze olympiques (Miyem, Rupert, Duchet, Michel).Bourges a pourtant réussi un très bon début de match et menait 22-15 à la fin du premier quart, mais les Italiennes ont appuyé sur l’accélérateur, revenant à 35-35 à la mi-temps avant de prendre onze points d’avance au milieu du troisième quart (51-40). Les Berruyères ont réussi à revenir à 56-55 à huit minutes de la fin, mais Schio a de nouveau accéléré dans le money-time pour s’imposer de huit points.Les Tango sont reversées en Eurocoupe où elles joueront dans le groupe G si elles battent Valence jeudi ou le groupe I si elles s’inclinent.Yacoubou (3), Miyem (9), Rupert (6), Michel (1), Guapo (4), Hampton (2), Godin (6), Duchet (15), Mann (11)