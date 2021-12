Euroligue (F/J7) : Basket Landes encore battu

Magarity n'a pas suffi

Les marqueuses de Basket Landes :

BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE B

7eme journée - Mercredi 1er décembre 2021

Jeudi 2 décembre 2021

Basket Landes

Classement du Groupe B

Basket Landes 10

La défaite est tout ce qu'il y a de plus logique. Ce jeudi soir, à l'occasion de la septième journée de l'Euroligue de basket féminin, Basket Landes, septième du classement de son championnat national, s'est très lourdement incliné sur le parquet des Hongroises de Sopron (76-54), leaders du classement de leur championnat national.Pourtant, lors du premier quart-temps, leur avance maximale n'a alors pas dépassé les +8 (24-16, 26-18). A la pause, les visiteuses n'avaient inscrit que 28 petits points, contre déjà 42 pour leurs adversaires d'un soir. A la pause, l'avance de Sopron avait atteint son maximum, à savoir les +14 (42-28).C'est au retour des vestiaires que les Hongroises ont placé un coup d'accélérateur, avec une avance qui s'est envolée, atteignant même les +24 (55-31, 57-33, 65-41). Ce n'est finalement que lors du quatrième et dernier quart-temps que le club français a inscrit davantage de points que leurs hôtesses, mais l'écart était déjà bien trop important.de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 14 points, 2 rebonds et 2 passes décisives. Tout cela à égalité avec une certaine Gabby Williams, qui termine avec un bilan de 14 points et de 2 passes décisives. Avec cette quatrième défaite, la deuxième consécutive, Basket Landes est sixième du classement.Regan Magarity (14 points), Marine Fauthoux (8 points), Marianna Tolo (9 points), Seehia Sida Abega (6 points), Sara Roumy (5 points), Marie-Eve Paget (5 points), Kendra Chery (7 points).- Dynamo Koursk : 83-58- Gdynia : 80-70- Galatasaray : 76-73: 76-54Gérone 11Fenerbahçe 11Schio 11Galatasaray 11Dynamo Koursk 10Gdynia 8