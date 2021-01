Euroligue (F/J5) : Victoire pour l'honneur de Bourges face à Basket Landes

Malgré l’absence d’enjeu, Bourges et Basket Landes se sont expliqués ce dimanche au Prado en clôture du Groupe D de l’Euroligue féminine. Une rencontre que les coéquipières d’Elin Eldebrink (19 points) ont démarré fort avec deux séries, d’abord un 8-0 puis un 7-0 pour prendre douze longueurs d’avance avant même la conclusion du premier quart-temps. Si les Landaises sont revenues à six longueurs, un dernier éclat a permis aux Tango de démarrer le deuxième quart-temps avec un matelas plus épais... et qui a continué à grossir avant la mi-temps. En effet, Bourges n’a pas coupé son effort et, après deux alertes avec Basket Landes revenu à sept puis dix points, les joueuses d’Olivier Lafargue ont atteint la mi-temps sur un 14-4 qui leur a offert une marge de 20 points au moment de retrouver leur vestiaire.

Basket Landes finit bon dernier du groupe

S’il y a eu un discours mobilisateur de la part de Julie Barennes dans le vestiaire de Basket Landes, il n’a pas été efficace. Bourges a, en effet, continué à faire le jeu au début de la deuxième mi-temps, démarré par un 10-4 permettant aux Berruyères de compter 26 points d’avance. Un écart qui a ensuite fluctué tout au long du reste du troisième quart-temps. Mais le plus dur restait à venir pour Aby Gaye (11 points) et ses coéquipières. En effet, pendant plus de quatre minutes, la défense des Tango s’est mué en un mur infranchissable. Bloquées à 55 points dans cette fenêtre, les Landaises ont encaissé un 16-0 permettant à Bourges d’aborder les dernières secondes avec 37 points d’avance. A l’orgueil, Basket Landes a conclu le match en réduisant l’écart à 30 longueurs (92-62). Avec cette victoire, Bourges termine troisième et laisse donc aux Landaises la dernière place derrière Sopron et Galatasaray, qui vont continuer l’aventure.



BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE D

5eme journée

Jeudi 17 décembre 2020

Galatasaray - Sopron : 58-70



Dimanche 24 janvier 2021

Bourges - Basket Landes : 92-62



Classement du Groupe D

1- Sopron 12 points >>> QUALIFIE

2- Galatasaray 9 >>> QUALIFIE

3- Bourges 8

4- Basket Landes 7