Euroligue (F/J4) : Les quarts de finale se rapprochent pour l'ASVEL

L’ASVEL touche au but. Après avoir conclu la première phase du Groupe B de l’Euroligue féminine avec deux victoires pour une défaite, les Rhodaniennes ont démarré la deuxième, disputée sur le parquet de la Kralovka Arena de Prague, par un court mais précieux succès face à Gdynia. Une rencontre que les joueuses de Valéry Demory ont pourtant pris par le mauvais bout, encaissant un 9-0 dans les trois premières minutes. Après cette entame difficile, les Villeurbannaises ont commencé à trouver leur rythme pour réduire l’écart et même égaliser... avant de voir Gdynia conclure sur deux tirs à trois points d’Angelika Slamova (9 points). Cet avantage de six points, les coéquipières d’Aleksandra Crvendakic (16 points) l’ont effacé dès la reprise du jeu dans un deuxième quart-temps à sens unique qui a permis à l’ASVEL de retrouver son vestiaire avec une marge de quatre longueurs.

L’ASVEL a toujours cherché la sérénité

Les débats sont montés en intensité au retour sur le parquet praguois. Toutefois, si les Polonaises ont fait leur retard, les Rhodaniennes ont eu de la ressource pour reprendre la main et creuser un écart de sept points à l’orée des dix dernières minutes. Sous tension, Marine Johannès (6 points, 5 rebonds, 8 passes) et ses coéquipières ont déjoué et permis trop facilement à leurs adversaires de revenir et, même, de passer devant avec un peu plus de quatre minutes à jouer. Un 5-0 dans la foulée a redonné un peu d’allant à l’ASVEL qui a résisté dans les dix dernières secondes, Barbora Balintova manquant deux fois le tir à trois points qui aurait pu envoyer les deux équipes en prolongation et possiblement éviter à Gdynia une quatrième défaite en autant de matchs. Avec cette victoire d’une marge infime (76-79), les Rhodaniennes confortent leur première place avant d’affronter l’USK Prague puis Fenerbahçe pour conclure le chemin menant aux quarts de finale.



BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE B

4eme journée - Mardi 19 janvier 2021

Gdynia - ASVEL : 76-79

19h00 : Ekaterinbourg - Fenerbahçe



Classement du Groupe B

1- ASVEL 7 points

2- Fenerbahçe 5

3- USK Prague 5

4- Gdynia 4