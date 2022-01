Euroligue (F/J11) : Tombeur de Galatasaray, Basket Landes enchaîne une deuxième victoire de suite

Marine Fauthoux was in full floor general mode tonight to guide Basket Landes to a big home win against Galatasaray (71-62)! 💙✨@fauthoux_marine | #EuroLeagueWomen pic.twitter.com/0KP41JRiDs

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) January 30, 2022

Basket Landes peut encore croire à l’Eurocoupe

BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE B

11eme journée

Classement du Groupe B

La série de cinq défaites de suite est de l’histoire ancienne pour Basket Landes. Les championnes de France ont mis à profit la réception de Galatasaray pour empocher une deuxième victoire de suite en Euroligue, après celle obtenue face à Gdynia. Les dix premières minutes, après un 5-0 signé par les Landaises, a été un chassé-croisé entre les deux formations qui s’est achevé sur un score de parité. Si Galatasaray a frappé le premier dans le deuxième quart-temps avec un tir à trois points, les joueuses de Julie Barennes ont fait mieux que réagir pour faire la course en tête. Si l’écart a longtemps oscillé entre deux et six points, les Landaises ont fini fort pour atteindre la mi-temps avec pas moins de neuf points d’avance. Au retour sur le parquet, les Turques ont eu une réaction d’orgueil avec un 7-0 pour repasser sous la barre des cinq points de retard.La réponse de Basket Landes a été immédiate avec un 10-2 pour s’envoler à nouveau au tableau d’affichage et dépasser les dix longueurs d’avance pour la première fois depuis le début du match. C’est avec une marge de douze points que les Landaises ont abordé les dix dernières minutes de la rencontre. Un dernier quart-temps qui a tout d’abord tourné au cauchemar pour Galatasaray, qui a encaissé un 10-0 et vu son retard atteindre 20 unités. Dos au mur, les Stambouliotes ont réagi avec une défense plus agressive et une attaque plus prolifique. Le résultat a été 18-3 qui a remis du suspense dans la fin de match. Basket Landes, pas sonné par ce retour de Galatasaray, a fait mieux qu’assurer pour aller chercher un succès de neuf longueurs (71-62). Les joueuses de Mont-de-Marsan reviennent à une longueur de Galatasaray avec un match en moins. Si la qualification pour la suite de l’Euroligue est compromise avec deux rencontres encore à disputer, un repêchage en Eurocoupe est plus que jamais à portée des Landaises.- Gdynia : 75-61Gérone -: 66-71Sopron -: 59-82- Galatasaray : 71-62Dynamo Koursk 21Sopron 21Schio 19Galatasaray 18Gérone 18Basket Landes 17Gdynia 15