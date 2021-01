Un 9-0 en faveur du Fener pour finir



⚫ Après une rencontre très serrée, les Lionnes s’inclinent face au Fenerbahce, mais n’ont pas à rougir de leur performance ! #ASVElles #EuroLeagueWomen pic.twitter.com/v4QxWKj1oL

— LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) January 22, 2021

BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE B

6eme journée



Vendredi 22 janvier 2021

Classement du Groupe B

C'est fini pour Basket Landes et Bourges !

BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE D

6eme journée

Jeudi 21 janvier 2021

Basket Landes : 84-54

Bourges : 75-65

Classement du Groupe D

Le gâteau mais pas la cerise pour Lyon-ASVEL.(le groupe B) en revanche. A égalité avec Fenerbahçe avant cette 6eme et dernière journée dans la bulle retour, les Villeurbannaises connaissaient la règle pour prendre la première place : battre les Turques. Une marche trop haute vendredi pour nos représentantes, même si leur défaite pour deux points uniquement (67-65) atteste de la qualité de leur performance, surtout en l'absence d'Alysha Clark, laissée au repos. CarAprès une entame quelque peu ratée (16-11 à l'issue du premier quart-temps), les protégées de Tony Parker ont en effet fait bien mieux que résister au Fener.Malheureusement pour les Rhodaniennes, si elles ont bousculé jusqu'au bout des Turques emmenés notamment par l'Ukrainienne Iulina Iagupova (18 points), Marine Johannes, meilleure marqueuse de la rencontre avec 20 points), etUn 8-0 avait ainsi permis en toute fin de dernier quart-temps à Lyon-ASVEL de mener 65-58 alors qu'il ne restait plus que quelques minutes à jouer. Une avance qui a manifestement paralysé les Françaises, quipour égaliser à 65-65 puis arracher la victoire sur une interception de Iagupova dans les mains de Johannes à l'issue d'un 9-0 fatal aux joueuses du Rhône. Mais le coup n'est pas passé loin.Lyon-ASVEL -: 65-6719h00 : Prague - GdyniaUSK Prague 7Gdynia 5Contraintes de l'emporter pour préserver leurs chances de qualification, l'emblématique Céline Dumerc et ses coéquipières n'avaient d'autre choix que de signer un véritable exploit dans la bulle de Bourges face à Sopron, leader de ce groupe D et toujours invaincu. Malheureusement pour les Landaises,et à leur terrible trio Milovanovic-Brooks (20 points) - Williams (18) et Krajisnik-Jovanovic (17). A elles trois, les trois joueuses vedettes de Sopron ont inscrit vendredi plus de la moitié des points de leur équipe dans ce match et terrassé du même coup le dauphin de LFB, bien pâle vendredi et assommé tout particulièrement dans le deuxième (26-17) et le troisième quart-temps (22-14).Les Berruyères étaient restées en vie la veille en s'imposant face à Galatasaray. Vendredi, les deux équipes avaient de nouveau rendez-vous, et cette fois, ce sont les Turques qui ont pris le dessus (75-65). Une défaite qui élimine et Basket Landes et Bourges.Galatasaray 9Basket Landes 6Bourges 6