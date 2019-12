Euroligue (F) : Lattes-Montpellier s'impose en Hongrie

Un match qui bascule dans le dernier quart-temps



Lattes-Montpellier avait un déplacement piège à négocier ce mercredi soir en Euroligue. Les Héraultaises se déplaçaient sur le parquet de Sopron, la seule équipe à avoir gagner au Palais des sports de Montpellier sur la scène européenne. Mais les filles de Thibaut Petit ont eu leur vengeance. Elles se sont imposées au bout du suspense (70-77). Le duel a été intense.Comme si toutes les deux minutes, une équipe passait devant son adversaire du jour. Un véritable thriller. Dans un tel duel, chaque détail compte. Et pour le plus grand bonheur du pensionnaire de LFB, ils ont fait pencher la balance en faveur des championnes de France. Il y a eu une meilleure adresse à 2 points, des interceptions mieux exploitées et un banc plus efficace. Mais ces chiffres ne peuvent pas résumer l'intensité défensive qui a fait basculer le match lors des dix dernières minutes.Les Hongroises n'ont marqué que trois paniers dans le jeu lors du dernier quart-temps. Grâce aux lancers-francs, leur total atteint 13 unités lors de la dernière période. Pas assez pour venir à bout de Gazelles plus déterminées que jamais. Les coéquipières de Diandra Tchatchouang ont remonté un retard de huit points pour s'imposer. Avec un shoot à 3 points d'Alix Duchet, Lattes-Montpellier a pris les devants à cinq minutes du terme. Un avantage qui n'a plus jamais été cédé.Un shoot qui a permis aux Montpelliéraines de s'imposer de sept points au buzzer. Un score favorable qui permet au BLMA de rejoindre Schio en tête de la poule B de l'Euroligue mais pas de prendre le meilleur sur l'adversaire du jour au point-average. Mais le plus important c'était bien de se sortir de ce piège hongrois.: Milapie (10 points), Williams (10), Mavunga (18), Duchet (15), Tchatchouang (12), Bankole (10), Kamba (0), Bernies (2).