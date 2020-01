Euroligue (F) : Lattes-Montpellier s'impose à Kursk !

Les marqueuses héraultaises :

Vainqueur de l'Euroligue en 2017 et actuel leader du championnat russe, le Dynamo Kursk est un gros morceau dans le monde du basket féminin. C'est dire la qualité de la performance de Lattes-Montpellier, actuel troisième du championnat de France, qui est allé s'imposer 90-78 en Russie à l'occasion de la 10eme journée de l'Euroligue féminine, sans Stephanie Mavunga, leur pivot qui fait des merveilles depuis le début de saison. Les Héraultaises ont attendu le dernier moment pour faire la différence et crucifier leurs adversaires. Alors que Krusk avait mené de sept points au début du deuxième quart-temps, les vice-championnes de France étaient parvenues à revenir au score (41-40 à la mi-temps, 67-65 à la fin du troisième quart-temps)Gabby Williams et Samantha Whitcomb, auteures de 25 et 22 points, ont été excellentes (6 rebonds, 4 passes et 2 interceptions également pour Whitcomb). Grâce à ce septième succès en dix matchs, le BLMA occupe la deuxième place du groupe B et a fait un grand pas vers les quarts de finale.Bankole (10), Malapie (11), Williams (25), Duchet (7), Tchatchouang (6), Kamba (4), Whitcomb (22), Bernies (5)