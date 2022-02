Euroligue (F) : Lattes-Montpellier perd sans conséquence

Actuellement avant-dernier du championnat de France, Lattes-Montpellier est pourtant déjà qualifié pour les quarts de finale de l'Euroligue ! Les Héraultaises vivent une saison paradoxale et elles recevaient Venise ce mardi pour leur avant-dernier match de poule dans une rencontre sans véritable enjeu puisqu'elles savaient déjà qu'elles affronteraient l'ogre Fenerbahçe en quarts de finale. Et les Gazelles ont été largement battues : 52-74. Dès le début de match, les Italiennes ont donné le ton en signant un 9-0 pour commencer. Le BLMA a réussi à revenir à 12-12, mais il était mené 13-16 à la fin du premier quart. Le score est ensuite resté de 20-20 pendant 2'30 dans le deuxième quart, et les Vénitiennes ont repris le match en main pour mener 26-33 à la mi-temps. Une pause qui n'a pas fait du bien à Lattes-Montpellier, loin de là, car c'est dans le troisième quart qu'elles ont subi un gros éclat, avec un terrible 26-11. L'écart a grimpé jusqu'à +25 en faveur des Italiennes, qui ont ensuite tranquillement géré le dernier quart (15-15), pour finalement l'emporter de 22 points, dans le sillage d'une excellente Martina Bestagno (21pts, 5rbds, 3pds).

Contre Salamanque jeudi

En face, la meilleure marqueuse de Lattes-Montpellier termine avec 13 points (et 4 rebond et 3 passes) et se nomme Mamignan Touré. Suite à ce résultat, Lattes-Montpellier conserve la cinquième place du groupe A, avec un seul match à jouer, contre Salamanque (3eme), sachant que Venise (4eme) en a terminé avec sa phase de poules. Même en cas de défaite contre les Espagnole, le BLMA est donc assuré de finir quatrième. Rappelons que l'autre club français en lice en Euroligue, le champion de France Basket Landes, sera quant à lui reversé en quarts de finale de l'Eurocoupe, quel que soit son résultat contre Gérone mercredi. Des quarts qu'espèrent aussi atteindre Bourges et Lyon-ASVEL la semaine prochaine.



Les marqueuses héraultaises : Filip (6), Kiavi (5), Rivière (6), Touré (13), Peters (7), Wallace (12), Zemoura (3)