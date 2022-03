Euroligue (F) : Lattes-Montpellier mal engagé

Match retour jeudi dans l'Hérault



❌ Les Gazelles, réduites, engagées & appliquées, s’inclinent sur la parquet de Sopron dans le cadre du 1/4 de finale aller. Elles vous donnent RDV jeudi pour le second round ! Elles auront besoin de vous

BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE A

Mardi 8 mars 2022

Lattes-Montpellier

Mercredi 9 mars 2022

On le savait : il faudrait un exploit à Lattes-Montpellier pour passer l'obstacle Sopron et se hisser ainsi dans le dernier carré de l'Euroligue féminine. Le premier acte face aux Hongroises, ce mardi soir sur le parquet de Sopron, est malheureusement venu confirmer les craintes que l'on pouvait légitiment avoir pour les Héraultaises. Pour sa première présence effective en quarts de finale de compétition de toute son histoire (en 2020, les Gazelles s'étaient déjà retrouvées à ce niveau de l'épreuve mais la pandémie de Covid-19 les avait privées du rendez-vous),. Les joueuses de Valéry Demory, qui auraient dû initialement être opposées aux Turques de Fenerbahçe avant que l'offensive militaire russe en Ukraine n'oblige l'Euroligue à revoir le tableau,en accédant aux demi-finales, là aussi pour la première fois.Il faut dire que nos représentantes avaient terminé la phase de poules sur trois défaites de rang. Et malgré les efforts de Mamignan Touré, meilleur marqueuse mardi du BLMA avec 13 points, elles ont entamé presque aussi mal ce quart de finale aller.face à Bernadett Hatar (16 points, meilleure marqueuse du match avec sa coéquipière Jelena Milovanovic-Brooks) et les Hongroises.Il faudra un petit miracle jeudi dans l'Hérault au match retour à Olivia Epoupa et Lattes-Montpellier, bien mal engagé après ce match aller. Mais c'était prévisible.- Riga (LET) : 77-56- Schio (ITA) : 72-70: 60-4220h30 : Salamanque (ESP) - Gérone (ESP)