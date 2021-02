Euroligue (F) : L'ASVEL se rendra à Sopron pour les quarts de finale

📃 Direction la Hongrie pour les Lionnes avec un quart de finale d'@EuroLeagueWomen aller le 17 mars et un retour le 19 mars

Deux autres quarts se joueront en Espagne

C'est désormais officiel. Ce mardi, la FIBA a annoncé les villes où se tiendront les quarts de finale de l'Euroligue de basket féminin. Concerné par cette décision très attendue, l'ASVEL féminin affrontera Sopron, du côté de Sopron en Hongrie. Exceptionnellement, et ce en raison de la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, ces quarts de finale ne se joueront qu'en deux matchs.En raison de la crise sanitaire actuelle, plusieurs « bulles » ont ainsi été mises en place pour la suite de cette prestigieuse compétition.Ainsi, toujours du côté de Sopron en Hongrie, outre ce fameux duel qui mettre donc aux prises le club local de Sopron à l'ASVEL féminin, on retrouvera une autre confrontation, qui opposera deux clubs russes, à savoir Ekaterinbourg mais aussi Kursk. Ensuite, les vainqueurs de ces différentes rencontres se qualifieront donc pour le Final Four 2021. Ce dernier se tiendra les vendredi 16 et dimanche 18 avril prochains.Deux autres duels seront donc évidemment prévus. Le premier mettra ainsi aux prises les Espagnoles de l'Uni Gérone CB aux Espagnoles de Perfumerias Avenida. Enfin, le second verra s'affronter les Turques de Galatasaray aux Turques du Fenerbahçe SK.