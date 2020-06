Euroligue (F) : La saison 2019-2020 n'ira pas à son terme

La FIBA a décidé de mettre fin au suspense. Il n’y aura pas de club champion d’Europe féminin au titre de la saison 2019-2020. Alors que la FIBA espérait pouvoir conclure la saison d’Euroligue féminine sous la forme d’une finale à huit dans le courant de l’automne, sur un modèle proche de celui décidé pour la Ligue des Champions masculine, le Conseil d’Administration de la Fédération Internationale de basketball a décidé ce lundi à l’issue d’une réunion organisée par vidéoconférence de mettre un terme définitif aux saisons de trois compétitions de clubs : l’Euroligue et l’Eurocoupe féminines ainsi que la FIBA Europe Cup masculine. Pour cette raison, le palmarès de ces compétitions restera vierge pour cette saison.

La nouvelle saison lancée en septembre ou en octobre

Cette décision va permettre à la FIBA et aux clubs de préparer la saison prochaine, dont les tirages au sort sont prévus pour les 17 et 18 août prochains. La FIBA a ainsi acté que la saison 2020-2021 de ses compétitions sera lancée en septembre et en octobre prochain en respectant les préconisations des autorités locales. Toutefois, si cette date ne pouvait pas être tenue, le lancement des compétitions serait reporté directement à janvier 2021 avec des formats condensés. Enfin, si les compétitions devaient être suspendues durant la saison, les résultats enregistrés seront pris en compte dans un format réduit. La FIBA a également pris des décisions pour les compétitions internationales et, notamment, les qualifications pour l’EuroBasket 2021 tant chez les femmes que chez les hommes. La fenêtre internationale de novembre est prévue pour se jouer comme initialement prévu mais, en cas de nécessité, ces matchs seront repoussés à février 2021 avec, pour la compétition masculine, un report des matchs initialement prévus en février à une nouvelle fenêtre programmée en juillet, entre la fin des TQO et le tournoi olympique à Tokyo.