Euroligue (F) : Courte défaite à Gérone pour Lattes-Montpellier

Dernier de son groupe avec deux victoires en six matchs, Gérone a joué un mauvais tour à Lattes-Montpellier. Ce déplacement en Espagne pour la septième journée de la phase de groupes de l’Euroligue féminine, les joueuses de Thibaut Petit l’ont entamé de la meilleure des manières. Emmenées par Gabby Williams (13 points), les Héraultaises ont laissé les Catalanes sans réaction pour mener de onze longueurs après dix minutes de jeu. Ces dernières ont alors entamé une rébellion avec notamment Naignouma Coulibaly (12 points, 11 rebonds) pour retrouver les vestiaires à la mi-temps avec un écart limité à douze longueurs. De retour sur le parquet, les joueuses de Gérone ont paru transfigurées.

Magali Mendy a écœuré Lattes-Montpellier

Malgré Stéphanie Mavunga (12 points) et Ornella Bankole (11 points), les joueuses de Lattes-Montpellier sont totalement sorties du match, voyant leur écart fondre comme neige au soleil au cours d’un troisième quart-temps catastrophique. Limitées à cinq points durant ces dix minutes, les Héraultaises ont entamé le dernier quart-temps sous pression et c’est alors qu’une Française a dominé la rencontre... pour les Espagnoles. Magali Mendy (23 points) a marqué dans ces dix dernières minutes plus de points que l’équipe de Lattes-Montpellier réunie (dix contre neuf). Le résultat a été une relance complète des Catalanes qui ont fait la course en tête pour s’imposer d’une longueur (56-55) avec Stéphanie Mavunga qui a manqué le tir de la victoire à quatre secondes du terme. Une victoire qui permet à Gérone de s rapprocher de Lattes-Montpellier et de laisser l’ASVEL à la dernière place d’un groupe indécis.



BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE B

7eme journée

Mercredi 11 décembre 2019

Fenerbahçe - ASVEL : 82-67

Gdynia - Dynamo Koursk : 86-92



Jeudi 12 décembre 2019

Sopron - Schio : 59-51

Gérone - Lattes-Montpellier : 56-55



Classement du Groupe B

1- Fenerbahçe 12 points

2- Lattes-Montpellier 11

3- Schio 11

4- Dynamo Koursk 11

5- Gdynia 10

6- Gérone 10

7- Sopron 10

8- ASVEL 9