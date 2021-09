Euroligue (F) : Bourges, déjà éliminé, sauve l'honneur

Yacoubou arrache la prolongation, Miyem brille

Les marqueuses berruyères :

Cela ne leur fera pas oublier l'immense déception de mercredi, mais toujours est-il que les joueuses de Bourges ont su relever la tête pour battre Valence ce jeudi. Pour la première fois depuis 1994-95, les Berruyères ne disputeront pas l'Euroligue cette saison, suite à leur défaite contre Schio en poule de qualification. Elles devaient alors se remettre dans le droit chemin pour battre Valence et finir deuxième du groupe, ce qui leur permettra d'être reversées dans le groupe G de l'Eurocoupe et non pas dans le groupe I (ce qui ne change pas grand chose, il faut bien le dire).Cette rencontre entre deux équipes d'ores et déjà éliminées de la plus grosse compétition européenne a été serrée. Bourges n'a jamais compté plus de 10 points d'avance, et Valence 9. Les Berruyères ont très bien entamé le match pour mener 23-13 à la fin du premier quart, mais les Espagnoles sont revenues à 32-28 à la mi-temps. Grâce à un 22-9 réussi dans le troisième quart, Valence est passé devant, mais les joueuses du Cher n'ont rien lâché et ont fini par égaliser à 32 secondes du temps réglementaire (63-63) sur un tir à 3 points d'Alix Duchet. Valence a repris deux points d'avance aux lancers-francs, mais à deux secondes du buzzer, Isabelle Yacoubou a arraché la prolongation (65-65).L'ancienne joueuse de Charleville-Mézières finit en double-double (14pts, 10rbds), mais c'est Iliana Rupert qui termine meilleure marqueuses du club français, avec 14 points. Grâce à cette victoire, Bourges termine deuxième du groupe de qualifications et sera donc opposé en Eurocoupe à Fribourg, Tenerife et au vainqueur de Sassari-Grengewald. Une belle consolation tout de même.Rupert (12), Eldebrink (10), Miyem (10), Michel (8), Mann (6), Duchet (6), Yacoubou (4), Guapo (3), Godin (2), Hampton (2)