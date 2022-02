Euroligue (F) : Basket Landes finit sur une bonne note

Basket Landes finit sur une bonne note ! Le club champion de France savait, avant cette dernière journée d'Euroligue, qu'il ne pourrait pas se qualifier pour les quarts de finale de la plus grande compétition européenne et serait reversé en Eurocoupe, et il a enchaîné une quatrième victoire de suite, contre Gérone, pour terminer à la sixième place du groupe B. Les Landaises sont allées l'emporter 70-78 face aux Espagnoles, qui terminent avec le même bilan de sept victoires pour sept défaites. Basket Landes a mené pendant quasiment toute la rencontre. Gérone a en effet seulement mené de quatre points en tout début de match, mais les championnes de France ont pris l'ascendant ensuite.

Magarity porte Basket Landes

Elles menaient 17-22 à la fin du premier quart puis 35-39 à la mi-temps. La deuxième mi-temps fut encore plus facile pour les filles de Julie Barennes, qui ont écrasé leurs adversaires dans le troisième quart, remporté 14-25, ce qui leur a permis de faire grimper l'écart jusqu'à +18. Gérone a remporté le dernier quart, mais Basket Landes avait suffisamment d'avance pour ne pas être inquiété. Regan Magarity a été la héroïne de ce match côté landais, avec 17 points et 11 rebonds, et elle a été bien aidée par les 15 points de la jeune Sara Roumy (18 ans) également. Basket Landes va donc désormais se tourner vers les quarts de finale de l'Eurocoupe, où il pourrait retrouver Bourges et Lyon-ASVEL. En huitièmes de finale aller ce mercredi, les Berruyères l'ont largement emporté à l'Olympiakos, alors que les Lyonnaises ont fait match nul à Lublin.



Les marqueuses landaises : Magarity (17), Fauthoux (14), Tolo (4), Abega (8), Roumy (15), Harmon (6), Paget (2), Chery (12)