Euroligue (F) : Basket Landes enchaîne les défaites

Viser l'Eurocoupe plutôt que le quart

Les marqueuses landaises :

Les voyages en Russie sont synonymes de fiasco pour les équipes de basket françaises ! Alors que Lattes-Montpellier s'est lourdement incliné 108-53 à Ekaterinbourg, la meilleure équipe d'Europe, lundi, Basket Landes n'a pas fait beaucoup mieux du côté de Kursk. Les championnes de France ont perdu sur le score de 75-57 chez le Dynamo, encaissant ainsi leur cinquième défaite d'affilée en Euroligue, la septième en dix matchs.Les Russes ont appuyé sur l'accélérateur pour mener 38-26 à la mi-temps. Basket Landes a limité les dégâts à la reprise (48-36, 26eme), mais Kursk a fini fort le troisième quart, pour mener de seize points (56-40).C'est dans le dernier quart que les Landaises ont inscrit le plus de points (17), mais elles en ont également encaissé 19, si bien que le Dynamo l'a emporté de 18 points, signant ainsi sa sixième victoire en dix matchs pour prendre provisoirement la tête du groupe B. Auteure de 24 points et 9 rebonds pour Kursk, Natasha Howard a été excellente,Mais elle était bien seule, aucune de ses coéquipières ne dépassant la barre des 10 points. Suite à cette défaite, les championnes de France (actuelles quatrièmes de LFB) restent septièmes au classement, avec trois victoires de retard sur la quatrième place synonyme de quart de finale, à quatre matchs de la fin. Les Landaises vont sans doute devoir viser le reversement en Eurocoupe, réservé aux cinquièmes et sixièmes de groupes, et bien plus envisageable. Ca passera par une victoire contre Galatasaray lors du prochain match, le 12 janvier.Cardenal (9), Paget (5), Abega (5), Tolo (21), Magarity (9), Roumy (2), Turcinovic (6)