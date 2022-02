Euroligue (F) : Basket Landes domine Sopron et sera reversé en Eurocoupe

✅ @WBSopron advance to the #EuroLeagueWomen Quarter-Final despite their loss!



Magarity et Harmon ont dominé

Les marqueuses landaises :

Sacré champion de France en mai dernier à la surprise générale, Basket Landes n'avait pas les armes pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de l'Euroligue, mais le club landais a au moins assuré l'essentiel en étant certain d'être reversé en Eurocoupe et ainsi rejoindre plusieurs autres clubs français.Elles ont notamment réussi un début de match canon en menant 26-10 à la fin du premier quart, mais les Hongroises ont réagi du tac au tac, avec un 8-21 infligé dans le deuxième quart pour ne finalement être mené que 34-31 à la mi-temps.Cependant, Basket Landes n'a pas paniqué suite à ce retour et est reparti de l'avant au retour des vestiaires, avec un 21-15 dans le troisième quart. Les dix dernières minutes ont été pauvres en points, avec un 6-6 au tableau d'affichage, ce qui a donc assuré la victoire des championnes de France, toujours privées de Céline Dumerc, blessée au dos.En face, les deux internationales françaises Gabby Williams et Aby Gaye (ex-Landaise) terminent avec respectivement 8 points et 8 rebonds, et 1 point et 1 rebond. Basket Landes, pour son dernier match de poule, ira à Gérone (cinquième) le 23 février.Magarity (10), Fauthoux (9), Cardenal (2), Turcinovic (7), Tolo (4), Harmon (11), Paget (9), Chery (10)