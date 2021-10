Euroligue (F) : Basket Landes balayé à Schio

Congratulations to Lattes-Montpellier, s'était imposé d'un point contre Prague.



Les marqueuses landaises : Ajemba (8), Roumy (2), Abega (13), Chery (4), Dumerc (14), Paget (5), Tolo (10)

La saison passée, Basket Landes avait obtenu le droit de disputer l'Euroligue grâce au forfait de Lattes-Montpellier pour raisons financières. Cette saison, c'est en tant que champion de France 2021 que le club de Céline Dumerc dispute la plus grande compétition européenne. Et elle a mal commencé. Le BL s'est lourdement incliné 96-56 lors de la première journée de la phase de poules sur le parquet des Italiennes de Schio, qui avaient éliminé Bourges lors du tour préliminaire il y a deux semaines.(13 points, 19 rebonds, ce qui fait d'elle la quatrième meilleure rebondeuse de l'histoire de la compétition), menaient 23-15. Puis les trois autres quarts-temps ont été du même acabit, ou presque : 24-15 dans le deuxième, 25-13 dans le troisième et 24-13 dans le dernier.