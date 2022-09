Euroleague : Mateusz Ponitka rejoint le Panathinaikos

Quatrième joueur de l’histoire à réaliser un triple-double dans un EuroBasket, face au champion en titre slovène qui plus est, le Polonais Mateusz Ponitka a concrétisé son tournoi réussi (13.4 points, 5.3 rebonds, 5.7 passes décisives en moyenne) en s’engageant avec le Panathinaïkos. Une décision qui peut surprendre puisqu'il avait donné son accord à Reggio Emilia en Italie..

Pour la première fois de sa carrière, l’ailier de 29 ans va ainsi disputer l’Euroleague et découvrir la folle ambiance du Pana, deux éléments qui l’ont aidé à rapidement se décider. « Quand le Panathinaikos vous veut et vous appelle, ce n'est pas une décision difficile à prendre. Si l'on tient compte de toute l'histoire du club, c'est facile. Je veux faire partie de cette famille et de ce club historique », a-t-il déclaré.

Lors de son séjour au Zenit Saint-Petersbourg (2019-2022), Mateusz Ponitka a toutefois eu l’occasion de s’imprégner de la culture du Pana, à travers les récits de deux de ses anciens coéquipiers, Manos Papadopoulos et Xavi Pascual. « Ils disaient toujours des choses incroyables sur le Panathinaikos. J'étais conscient de la façon dont ça allait se passer en signant ici. Je savais à quel point le timing était bon, et je connaissais la qualité du club et des fans. Ce n'était pas une décision difficile, vraiment ».

Le Pana débutera très fort cette saison puisque c’est le Real Madrid qui se déplacera à Athènes dès le 6 octobre pour la première journée d’Euroleague.