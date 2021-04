Eurocoupe : Un nouveau format à partir de l'an prochain

Regular Season: 2 groups of 10 teams each in a round-robin format.

First eight teams in each group to qualify for next phase.



Knock-out elimination rounds: eighthfinals, quarterfinals, semifinals and final, all played under a single-game format. https://t.co/y7k8JJUWK7



— Emiliano Carchia (@Carchia) April 16, 2021

Monaco a l'opportunité d'être le dernier vainqueur de l'Eurocoupe dans son format actuel. Dès la saison prochaine, la compétition continentale va changer de formule. L'information a été officialisée ce vendredi par l'Euroligue.. Il n'y aura plus que 20 participants dans l'antichambre de l'Euroligue. Ils seront répartis en deux groupes de dix. Après une phase aller-retour qui durera 18 journées, les huit premiers de chaque poule vont accéder à la phase à élimination directe. Le Top 16 va faire les frais de cette réorganisation. Après un premier tour rallongé, le titre se jouera lors d'un tournoi à élimination directe. A ce stade de la compétition, il n'y aura plus de matchs retours. C'est sur un match sec que les prétendants à l'Euroligue vont devoir s'expliquer. Les deux finalistes seront automatiquement qualifiés pour l'édition suivante de la C1 à l'image de Monaco qui a déjà son billet pour l'édition 2021-2022 avant même la double-confrontation avec l'UNICS Kazan.Après un vote de ses actionnaires, l'Eurocoupe va adopter ce format pour la saison prochaine qui est prévue de mi-octobre à mi-mai.Sur les 20 participants, il y en aura 16 qui auront une invitation pour y participer sur trois ans alors que les quatre autres places seront remises en jeu chaque année en fonction des résultats dans les championnats nationaux. Cette année, en plus de Monaco qui va participer à la finale, Boulogne-Levallois, Bourg et Nanterre ont participé à l'Eurcoupe.