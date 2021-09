Eurocoupe : Le Partizan Belgrade sur les rangs pour attirer Lessort ?

Mathias Lessort va-t-il poser ses valises à nouveau en Serbie ? Après une saison sous les couleurs de Monaco, avec une victoire en Eurocoupe à son actif, le pivot international français a vu la « Roca Team » prendre la décision de ne pas prolonger l’expérience à l’échéance de son contrat cet été. Libre de tout engagement, le natif de Point-à-Pitre est à la recherche d’une solution et des contacts ont été établis avec les dirigeants de l’Etoile Rouge de Belgrade. Ayant déjà porté les couleurs du club serbe lors de la saison 2017-2018, l’ancien joueur de Chalon-sur-Saône et de Nanterre n’a toutefois pas pu trouver un accord, notamment sur le plan financier. Une faille dans laquelle le grand rival du club de la capitale de la Serbie pourrait décider de plonger.

Un accord proche d’être conclu ?

Un contact aurait déjà été noué entre les dirigeants du Partizan Belgrade et l’entourage de Mathias Lessort. Toutefois, l’avancée des négociations entre les deux parties est encore sujette à débat. Le site serbe Mozzart Sport assure qu’un accord n’a pas encore été trouvé mais que cela ne pourrait être qu’une questions d’heures. Formé à l’Elan Chalon, le joueur de 25 ans a découvert le monde professionnel avec le club de Saône-et-Loire avant de rallier Nanterre avec des prestations qui lui ont permis d’être repéré par les Philadelphia 76ers mais sans évoluer sur les parquets NBA. C’est alors qu’il a entrepris un passage à l’étranger avec l’Etoile Rouge de Belgrade puis Malaga et enfin le Bayern Munich avant de rallier Monaco la saison passée. Si son arrivée au Partizan Belgrade se confirme, ce serait le septième club dans la carrière de Mathias Lessort.