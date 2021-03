Eurocoupe (H/Top 16 J6) : Monaco assure, Nanterre chute et quitte la compétition

Nanterre avait une chance d’accompagner Monaco en quarts de finale de l’Eurocoupe. Pour cela, les joueurs de Pascal Donnadieu devaient l’emporter sur leur parquet face à la Joventut Badalone, qui restait sur deux défaites de suite après une phase aller parfaite. Une rencontre que les Nanterriens ont bien démarré, faisant la course en tête tout au long du premier quart-temps. Mais les derniers instants avant la mi-temps ont vu les Espagnols, emmenés par Ante Tomic (18 points, 5 rebonds), signer un 10-0 en peu plus de trois minutes et passer devant pour la première fois du match, avec deux points d’avance à la mi-temps. Le retour sur le parquet a tourné au cauchemar pour les coéquipiers de Marcquise Reed (27 points), Badalone démarrant la deuxième moitié du match avec un 14-2 qui a lancé le club espagnol vers la victoire. Les Nanterriens ont tout donné pour revenir en fin de match mais n’ont pas su se rapprocher à moins de quatre points pour un revers de sept (88-95).

Monaco n’a pas cédé au relâchement

Malgré l’absence d’enjeu, Monaco n’a pas baissé de pied. Alors que la place en quarts de finale de l’Eurocoupe était déjà en sa possession, la « Roca Team » a conclu son Top 16 avec un cinquième succès en six rencontres lors de son déplacement sur le parquet de Malaga. Un match que les Monégasques ont démarré solidement, menant de six points à l’issue du premier quart-temps mais, grâce notamment à Jaime Fernandez (28 points) et Axel Bouteille (17 points, 6 passes), Malaga s’est totalement relancé, menant de sept longueurs à la mi-temps avant de maintenir Monaco sous pression tout au long du troisième quart-temps. Mais les dix dernières minutes ont vu les joueurs de la Principauté serrer le jeu en défense et augmenter leur intensité en attaque. Les coéquipiers de Dee Bost (21 points) et Mathias Lessort (21 points, 11 rebonds) ont alors infligé un 13-2 en un peu plus de quatre minutes pour se détacher au tableau d’affichage. Au final, Monaco s’impose de neuf longueurs (89-98) et termine facilement leader de son groupe devant la Joventut Badalone.



BASKET - EUROCOUPE (H) / TOP 16

Groupe E - 6eme journée - Mardi 9 mars 2021

Malaga - Monaco : 89-98

Nanterre - Joventut Badalone : 88-95



Classement du Groupe E

1- Monaco 5 victoires-1 défaite

2- Joventut Badalone 4V-2D

3- Nanterre 2V-4D

4- Malaga 1V-5D