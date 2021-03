Eurocoupe (H/Top 16 J5) : Occasion manquée pour Boulogne-Levallois face au Lokomotiv Kuban Krasnodar

Boulogne-Levallois n’aura pas droit à l’erreur lors de la dernière journée. Alors que les joueurs de Jure Zdovc pouvaient assurer leur place en quarts de finale de l’Eurocoupe et y rejoindre Monaco, les Franciliens sont passés à côté de leur sujet à l’occasion de la réception du Lokomotiv Kuban Krasnodar. Les Russes ont démarré le match par un 8-0 avant de voir les Mets recoller mais les coéquipiers d’Anthony Brown (15 points) ont pris un nouvel éclat, encaissant un 11-3 en conclusion du premier quart-temps. Trop tendres en défense, les joueurs de Boulogne-Levallois ont vu les coéquipiers de Nigel Williams-Goss (19 points, 7 passes) creuser un écart supérieur à 20 points avant la mi-temps. Si, au retour des vestiaires, les Mets ont tenté de revenir, le défi était trop grand face à une équipe bien en place et certaine de maîtriser son sujet. Au final, Boulogne-Levallois s’incline de 22 points (61-83) et voit sa première place dans le Groupe F du Top 16 de l’Eurocoupe en danger. Une victoire sur le parquet du Partizan Belgrade sera impérative pour continuer l’aventure sur la scène européenne.



BASKET - EUROCOUPE (H) / TOP 16

Groupe F - 5eme journée - Mercredi 3 mars 2021

Boulogne-Levallois - Lokomotiv Kuban Krasnodar : 61-83

20h00 : Trente - Partizan Belgrade



Classement du Groupe F

1- Boulogne-Levallois 3 victoires-2 défaites

2- Partizan Belgrade 2V-2D

3- Trente 2V-2D

4- Lokomotiv Kuban Krasnodar 2V-3D