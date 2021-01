Eurocoupe (H/Top 16 J2) : DeuxiÃ¨me victoire en deux matchs pour Monaco

Deux sur deux pour Monaco dans le Top 16 de l’Eurocoupe ! Victorieux à Nanterre pour lancer la deuxième phase de la compétition, la « Roca Team » a su recevoir Malaga, qui avait besoin d’un succès en Principauté pour se relancer. C’est dans cet état d’esprit que les coéquipiers de Deon Thompson (20 points, 8 rebonds) ont abordé la rencontre, la démarrant avec un 10-0 qui a surpris les hommes de Zvezdan Mitrovic. Les Monégasques ont su immédiatement réagir pour revenir à une longueur avant même la fin du premier quart-temps... avant de connaître un nouveau temps faible durant le deuxième. En effet, Malaga n’a pas coupé son effort pour compter jusqu’à quatorze points d’avance. Heureusement, l’ASM a une nouvelle fois réagi pour atteindre la mi-temps avec un débours limité à huit longueurs. Une fois de retour sur le parquet, les coéquipiers de Rob Gray (24 points) et Mathias Lessort (20 points, 9 rebonds) ont changé de tempo et ont fondu sur les Espagnols, menés de quatre longueurs à dix minutes de la fin. Un dernier quart-temps à sens unique, démarré par un 10-2 pour Monaco qui n’a ensuite cessé de creuser l’écart pour s’imposer de 19 longueurs (90-71) et s’installer provisoirement seul en tête du Groupe E.



BASKET - EUROCOUPE (H) / TOP 16

Groupe E - 2eme journée

Mardi 19 janvier 2021

Monaco - Malaga : 90-71



Mercredi 20 janvier 2021

20h45 : Joventut Badalone - Nanterre



Classement du Groupe E

1- Monaco 2 victoires-0 défaites

2- Joventut Badalone 1V-0D

3- Nanterre 0V-1D

4- Malaga 0V-2D