Eurocoupe (H/Top 16 J1) : Succès précieux à l'extérieur pour Boulogne-Levallois

Boulogne-Levallois a bien lancé son Top 16 de l’Eurocoupe. A l’occasion de la première journée, les joueurs de Jure Zdovc sont allés chercher la victoire sur le parquet du Lokomotiv Kuban Krasnodar, qui ne s’était incliné à domicile qu’une seule fois depuis le début de la saison. Grâce à un 8-0 très tôt dans la rencontre, les Franciliens ont démarré fort la rencontre mais les Russes, emmenés par Mindaugas Kuzminskas (21 points, 6 rebonds) sont restés au contact avant de répondre en début de deuxième quart-temps avec, là-aussi, un 8-0. Revenus dans le match avec un 10-0 avant la mi-temps, les Metropolitans ont été mis en difficulté au retour sur le parquet, le Lokomotiv Kuban Krasnodar prenant le contrôle du jeu et menant de cinq longueurs à dix minutes du terme de la rencontre. Un dernier quart-temps durant lequel les coéquipiers de David Michineau (19 points, 6 rebonds, 6 passes) et Anthony Brown (17 points, 8 rebonds) ont été très solides, surtout sur le plan mental. Malgré les offensives russes, les joueurs de Boulogne-Levallois se sont accrochés à leur avantage de quatre points qui, au jeu des fautes et des lancers francs en toute fin de match, a tenu bon. Au bout du suspense, les « Mets » s’imposent d’une courte marge (79-83) mais prennent un bon départ dans ce Top 16.



BASKET - EUROCOUPE (H) / TOP 16

Groupe F - 1ere journée

Mardi 12 janvier 2021

Lokomotiv Kuban Krasnodar - Boulogne-Levallois : 79-83



Mercredi 13 janvier 2021

20h30 : Partizan Belgrade - Trente



Classement du Groupe F

1- Boulogne-Levallois 1 victoire-0 défaites

2- Lokomotiv Kuban Krasnodar 0V-1D

3- Partizan Belgrade

4- Trente