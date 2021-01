Eurocoupe (H/Top 16 J1) : Nanterre n'a pas pesé lourd face à Monaco

Une affiche d’Eurocoupe aux saveurs de Jeep Elite, c’est ce que Nanterre et Monaco ont proposé ce mercredi. Sur le parquet du Palais des Sports Maurice-Thorez, les joueurs de la Principauté ont démarré très fort le Top 16. La « Roca Team » a démarré fort avec un 8-2 dans les quatre premières minutes. L’écart a fluctué durant le premier quart-temps mais c’est dans le deuxième que la domination monégasque est devenue plus visible. Si les Nanterriens ont su très vite revenir à cinq longueurs puis résister en revenant à sept points, l’écart est ensuite très vite parti à la hausse en faveur des joueurs de Zvezdan Mitrovic, laissant peu de doutes sur la conclusion de cette rencontre.

Monaco a maîtrisé son sujet

Grâce notamment à un 8-0, les coéquipiers de Marcos Knight (20 points, 7 rebonds) et Rob Gray (19 points) ont pris une avance qui a frôlé les 20 points. Ce n’est qu’en fin de troisième quart-temps que cette barre a pu être dépassée grâce à une nouvelle série pour l’ASM, un 11-0. En toute fin de match, quand l’écart a atteint les 30 points, Brian Conklin (14 points) et Nanterre a lâché les chevaux mais c’était vraiment trop tard. Dans un match largement maîtrisé, Monaco s’impose de 28 points (65-93) et prend la tête du Groupe E devant la Joventut Badalone, vainqueur à Malaga dans un match 100% espagnol, à l’issue de cette première journée du Top 16.



BASKET - EUROCOUPE (H) / TOP 16

1ere journée - Mercredi 13 janvier 2021

Malaga - Joventut Badalone : 86-95

Nanterre - Monaco : 65-93



Classement du Groupe E

1- Monaco 1 victoire-0 défaites

2- Joventut Badalone 1V-0D

3- Malaga 0V-1D

4- Nanterre 0V-1D