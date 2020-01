Eurocoupe (H/Top 16) : Débuts difficiles pour Monaco

Troisième de son groupe lors de la saison régulière, Monaco a débuté le Top 16 par un véritable coup d’arrêt. Sur leur parquet du Stade Louis-II, trois jours après avoir fait chuter l’ASVEL en Jeep Elite, les joueurs de la « Roca Team » ont sombré dans les dix dernières minutes face à Galatasaray. Ce sont pourtant les coéquipiers d’Eric Buckner (20 points, 7 rebonds) qui ont le mieux démarré la rencontre mais les joueurs d’Ertugrul Erdogan ont rapidement repris la main pour compter jusqu’à cinq points d’avance. Les Monégasques ont pu recoller avant la fin du premier quart-temps mais un dernier tir de Zach Auguste (18 points, 11 rebonds) a permis aux Stambouliotes de compter deux points d’avance après dix minutes de jeu. Le deuxième quart-temps a été un petit chassé-croisé entre Monaco et Galatasaray, avec les Monégasques qui ont compté jusqu’à cinq points d’avance mais ont dû se contenter d’un avantage d’une petite unité au retour aux vestiaires.

Monaco a coulé à pic

Dès le retour sur le parquet, les joueurs de Sasa Obradovic ont continué sur le même rythme que la fin de la première mi-temps. Mais les joueurs de Galatasaray n’avaient pas la même idée. Emmené par Zach Auguste et Tai Webster (17 points), le club stambouliote a infligé un 12-0 à la « Roca Team » qui a changé la donne de cette rencontre. Dès lors, Galatasaray a constamment fait la course en tête face à des Monégasques qui ont baissé la tête et subi le jeu. L’entame du quatrième quart-temps a été un cauchemar avec un 17-2 pour les Turcs qui leur ont permis de prendre plus de 20 points d’avance et de s’avancer tranquillement vers une large victoire. Monaco a profité d’un petit relâchement de son adversaire pour revenir à dix longueurs mais la défaite était devenue inévitable (73-85). Une entame de Top 16 loin d’être idéale pour des Monégasques qui vont vite devoir se reprendre.



BASKET - EUROCOUPE (H) / TOP 16

Groupe G - 1ere journée

Vilnius - Unics Kazan : 86-91

Monaco - Galatasaray : 73-85



Classement du Groupe G

1- Unics Kazan 1 victoire-0 défaite

2- Galatasaray 1V-0D

3- Monaco 0V-1D

4- Vilnius 0V-1D