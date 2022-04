Eurocoupe (H/Quarts) : L'aventure européenne s'arrête pour les Metropolitans

Comme la saison dernière, Boulogne-Levallois s'arrête en quarts de finale de l'Eurocoupe. Vainqueurs de Venise la semaine passé en huitièmes de finale, les Metropolitans ont été éliminés par Valence, qui s'est imposé 98-85 (les rencontres à élimination directe se jouent sur un match sec). Les Valencians, vainqueurs de trois Eurocoupes ces vingt dernières années et qui évoluaient encore en Euroligue la saison passée, partaient grands favoris sur leur parquet, et la logique a été respectée. Boulogne-Levallois n'a en effet jamais mené durant cette rencontre. Les Espagnols ont pris le meilleur départ (16-8, 4eme) et comptaient six points d'avance à la fin du premier quart (32-26). C'est dans le deuxième quart que Valence a creusé le plus gros écart, en menant de seize points aux 16eme et 17eme minutes, et finalement 56-46 à la mi-temps, Jordan McRae ayant marqué un panier à 3 points au buzzer pour permettre aux Metropolitans de garder espoir en rentrant aux vestiaires.

Valence n'a pas tremblé

A la reprise, les hommes de Vincent Collet sont revenus à -6 (59-53) puis -7 (63-56), mais Valence a de nouveau accéléré pour reprendre plus de dix points d'avance et terminer le troisième quart sur le score de 79-68. Dans le dernier quart, les Franciliens se sont montrés encore plus menaçants et sont de nouveau passés sous la barre des dix points (90-83, 37eme), mais Valence n'a pas tremblé dans le money-time et s'impose au final de treize points, dans le sillage d'un Jasiel Rivero (21pts), bien aidé par Bojan Dubljevic (16pts, 13rbds). Côté Metropolitans, Will Cummings a été excellent, avec 31 points, 4 rebonds et 3 passes au compteur. C'est donc Valence qui recevra la Virtus Bologne en demi-finales la semaine prochaine, alors que Boulogne-Levallois tentera de terminer en tête de la saison régulière de Betclic Elite après les quatre dernières journées, avant de se tourner vers les play-offs.



Les marqueurs franciliens : Cummings (31), Hornsby (5), Konaté (3), Halilovic (12), Sy (2), Ho-You-Fat (3), Hunter (9), McRae (20)



EUROCOUPE (H) / QUARTS DE FINALE

Mardi 26 avril 2022

Gran Canaria (ESP) - MaraBanc Andorra (ESP) : 77-79

Virtus Bologne (ITA) - Ulm (ALL) : 83-77



Mercredi 27 avril 2022

Valence (ESP) - Boulogne-Levallois (FRA) : 98-85

Cedevita Olimpija Ljubljana (SLO) - Bursaspor (TUR) : 83-85



DEMI-FINALES

Mardi 3 ou mercredi 4 avril 2022

Valence (ESP) - Virtus Bologne (ITA)

MaraBanc Andorra (ESP) - Bursaspor (TUR)