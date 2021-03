Eurocoupe (H/Quarts de finale) : Monaco se qualifie pour le dernier carré

Si Boulogne-Levallois a échoué, Monaco y est parvenu. La « Roca Team » a forcé les portes des demi-finales de l’Eurocoupe masculine à l’issue d’un match d’appui sous tension sur son parquet face au Buducnost Podgorica. Une rencontre que les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont bien lancé avec un 6-0 inaugural mais cet avantage n’a finalement pas tenu face aux Monténégrins, qui ont alors répondu avec un 9-2 pour passer devant. Un premier quart-temps à couteaux tirés qui s’est finalement conclu par un avantage d’un petit point pour le Buducnost Podgorica. Les Monégasques, emmenés par Mathias Lessort (24 points, 7 rebonds) ont alors fait la course en tête pendant l’essentiel du deuxième quart-temps mais sans jamais parvenir à creuser un écart substantiel, se contentant d’un maximum de cinq points d’avance et de seulement deux au moment de retrouver les vestiaires.

Monaco a su résister

La tension est restée maximale sur le parquet installé à proximité du Stade Louis-II. Les deux équipes se sont lancées dans un chassé-croisé tout au long du troisième quart-temps, qui a principalement vu les Monégasques mener au score mais, là encore, sans parvenir à distancer une accrocheuse équipe du Buducnost Podgorica, pas décidée à se laisser faire sans combattre. Les coéquipiers de l’ancien joueur de Gravelines-Dunkerque et du Mans Justin Cobbs (17 points) ont même fait trembler la « Roca Team » à cinq minutes du terme de la rencontre en repassant devant au score, avec trois longueurs d’avance. A cela, les Monégasques ont répondu par un 9-2 pour repasser devant et, même si les Monténégrins sont revenus à un point avec treize secondes à jouer, deux lancers francs de Jaleel O’Brien (13 points, 6 rebonds) ont scellé le sort du match pour une victoire de Monaco (90-87) qui leur permet de rejoindre Gran Canaria en demi-finales de l’Eurocoupe.



BASKET - EUROCOUPE (H) / QUARTS DE FINALE

Match d’appui - Mercredi 31 mars 2021

Monaco - Buducnost Podgorica : 90-87

Unics Kazan - Lokomotiv Kuban Krasnodar : 82-78



DEMI-FINALES

Match aller le 6 avril, match retour le 9 avril, match d’appui éventuel le 14 avril

Monaco - Gran Canaria

Virtus Bologne - Unics Kazan