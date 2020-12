Eurocoupe (H/J9) : Troisième succès de rang pour Nanterre

Nanterre peut toujours croire à une place dans le Top 16 de l’Eurocoupe. Dans la lancée de ses victoires contre Gran Canaria puis à Trente, les joueurs de Pascal Donnadieu ont pris le meilleur sur Promitheas. Si les Nanterriens ont lancé le match avec un 6-0, les Grecs ont su inverser la tendance et prendre les devants à l’issue du premier quart-temps, avec une marge de deux longueurs. Toutefois, un trou d’air dans le deuxième quart-temps et un 14-2 pour les coéquipiers de Johnny Berhanemeskel (21 points) a changé la donne, permettant au club des Hauts-de-Seine de retrouver son vestiaire avec un matelas de onze points à la mi-temps.

Nanterre n’a pas tremblé

La tendance de la fin de la première moitié du match s’est confirmée une fois les deux équipes revenues sur le parquet du Palais des Sports Maurice-Thorez. Sans forcer outre-mesure, Nanterre a patiemment creusé l’écart, comptant jusqu’à 17 points d’avance en toute fin de troisième quart-temps. Malgré les 16 points d’Ian Miller, Promitheas a subi le jeu et l’écart est rapidement passé au-dessus de la barre des 20 points dans les dix dernières minutes, ne repassant que rarement en-dessous. Nanterre s’impose au final de 21 longueurs (91-70) et se replace à la quatrième position dans son groupe, avec une place pour le Top 16 en ligne de mire.



BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE D

Mardi 8 décembre 2020

Olimpija Ljubljana - Trente : 87-65

Nanterre - Promitheas : 91-70



Mercredi 9 décembre 2020

21h00 : Gran Canaria - Bursaspor



Classement du Groupe D

1- Gran Canaria 6 victoires-2 défaites

2- Trente 6V-3D

3- Olimpija Ljubljana 5V-3D

4- Nanterre 4V-4D

5- Promitheas 2V-5D

6- Bursaspor 0V-6D