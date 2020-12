Eurocoupe (H/J9) : L'Unics Kazan vient à bout de Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse a manqué le coche face à l’Unics Kazan. Après deux victoires de suite face à Venise, les joueurs de Savo Vucevic ont concédé en Russie leur troisième défaite en huit matchs d’Eurocoupe cette saison. Si Danilo Andjusic (12 points) a inscrit le premier panier du match, la JL Bourg a ensuite pris l’eau de toutes parts, encaissant un sévère 23-4 en un peu plus de six minutes. Un écart de 17 points construit par les coéquipiers d’Isaiah Canaan (33 points, 6 rebonds, 5 passes) que les Burgiens ont fait fondre petit-à-petit dans les deuxième et troisième quart-temps pour, grâce à un 8-0, égaliser à une minute de la fin de la troisième période. Toutefois, les dix dernières minutes ont vu les coéquipiers de Pierre Pelos (16 points) ne pas confirmer ce bon retournement de situation, laissant l’Unics Kazan déployer son jeu et creuser un écart de huit longueurs, fatal pour le club français. La JL Bourg s’incline de cinq longueurs (76-71) et voit son bourreau du soir passer devant au classement du Groupe A.



BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE A

9eme journée

Mardi 8 décembre 2020

Venise - Joventut Badalone : 75-89



Mercredi 9 décembre 2020

Unics Kazan - Bourg-en-Bresse : 76-71

20h30 : Partizan Belgrade - Bahcesehir Istanbul



Classement du Groupe A

1- Joventut Badalone 6 victoires-2 défaites

2- Unics Kazan 6V-3D

3- Bourg-en-Bresse 5V-3D

4- Partizan Belgrade 4V-3D

5- Venise 2V-6D

6- Bahcesehir Istanbul 1V-7D