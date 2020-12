Bourg-en-Bresse a manqué le coche face à l’Unics Kazan. Après deux victoires de suite face à Venise, les joueurs de Savo Vucevic ont concédé en Russie leur troisième défaite en huit matchs d’Eurocoupe cette saison. Si Danilo Andjusic (12 points) a inscrit le premier panier du match, la JL Bourg a ensuite pris l’eau de toutes parts, encaissant un sévère 23-4 en un peu plus de six minutes. Un écart de 17 points construit par les coéquipiers d’Isaiah Canaan (33 points, 6 rebonds, 5 passes) que les Burgiens ont fait fondre petit-à-petit dans les deuxième et troisième quart-temps pour, grâce à un 8-0, égaliser à une minute de la fin de la troisième période. Toutefois, les dix dernières minutes ont vu les coéquipiers de Pierre Pelos (16 points) ne pas confirmer ce bon retournement de situation, laissant l’Unics Kazan déployer son jeu et creuser un écart de huit longueurs, fatal pour le club français. La JL Bourg, déjà assurée de la place pour le Top 16, s’incline de cinq longueurs (76-71) et voit son bourreau du soir passer devant au classement du Groupe A.



BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE A

9eme journée

Mardi 8 décembre 2020

Venise - Joventut Badalone : 75-89



Mercredi 9 décembre 2020

Unics Kazan - Bourg-en-Bresse : 76-71

Partizan Belgrade - Bahcesehir Istanbul : 88-75



Classement du Groupe A

1- Joventut Badalone 6 victoires-2 défaites > QUALIFIE

2- Unics Kazan 6V-3D > QUALIFIE

3- Bourg-en-Bresse 5V-3D > QUALIFIE

4- Partizan Belgrade 5V-3D > QUALIFIE

5- Venise 2V-6D

6- Bahcesehir Istanbul 1V-8D

Monaco n’a pas réalisé l’exploit face à la Virtus Bologne

Monaco y était presque ! A l’occasion de la réception de la Virtus Bologne, toujours invaincu en Eurocoupe, la « Roca Team » a touché du doigt l’exploit de faire chuter le club italien. Tonitruants en début de match, les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont conclu le premier quart-temps avec une avance de quinze longueurs. Les coéquipiers de Dee Bost (17 points) ne se sont toutefois pas arrêtés en si bon chemin, comptant jusqu’à 19 points en toute fin d’une première mi-temps parfaitement maîtrisée de la part des Monégasques. Mais les joueurs de Sasa Djordjevic avaient de la ressource et, emmenés par Julian Gamble (15 points), Kyle Weems (13 points) et Milos Teodosic (12 points), la Virtus Bologne est revenu à moins de dix points à dix minutes du terme de la rencontre. Un dernier quart-temps durant lequel Monaco a retardé l’échéance mais, avec un 15-2 dans les trois dernières minutes, le club italien a fait la différence pour signer sa huitième victoire en autant de rencontres (68-74). Monaco, battu pour la troisième fois en quatre matchs, reste sur la troisième place du podium avec une place pour le Top 16 assurée.



BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE C

9eme journée - Mercredi 9 décembre 2020

AS Monaco - Virtus Bologne : 68-74

Andorre - Lokomotiv Kuban Krasnodar : 100-106

Anvers - Lietkabelis Panevezys : 86-77



Classement du Groupe C

1- Virtus Bologne 8 victoires-0 défaites > QUALIFIE

2- Lokomotiv Kuban Krasnodar 7V-2D > QUALIFIE

3- Monaco 4V-3D > QUALIFIE

4- Andorre 3V-4D

5- Lietkabelis Panevezys 1V-7D

6- Anvers 1V-8D

Boulogne-Levallois n’a pas su réagir mais se qualifie

Après cinq victoires de suite, Boulogne-Levallois a retrouvé la sensation de la défaite en Eurocoupe sur le parquet de Mornar Bar. Les joueurs de Jure Zdovc ont manqué leur entame de match et ne s’en sont pratiquement pas remis. Menés de quinze points après à peine plus de quatre minutes, les coéquipiers de Bastien Pinault (16 points) et Archie Goodwin (10 points, 10 rebonds) ont ensuite limité les dégâts pour conclure le premier quart-temps avec douze longueurs de retard. Grâce à un 12-0 en deux minutes en fin de deuxième quart-temps, les Metropolitans ont su revenir à hauteur mais sans passer devant. Mornar Bar a retrouvé ses esprits au retour sur le parquet, durant un troisième quart-temps que les Monténégrins ont dominé sans forcer Nettement dominés dans les dix dernières minutes, avec un retard maximal de 19 longueurs, les Franciliens ont mieux fini pour s’incliner de onze longueurs (89-78). Une défaite qui leur permet de valider leur billet pour le Top 16.



BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE B

9eme journée

Mardi 8 décembre 2020

Ulm - Buducnost Podgorica : 73-77



Mercredi 9 décembre 2020

Mornar Bar - Boulogne-Levallois : 89-78

20h45 : Brescia - Unicaja Malaga



Classement du Groupe B

1- Unicaja Malaga 7 victoires-2 défaites > QUALIFIE

2- Boulogne-Levallois 5V-3D > QUALIFIE

3- Buducnost Podgorica 5V-3D > QUALIFIE

4- Mornar Bar 4V-5D

5- Ulm 3V-6D

6- Brescia 2V-7D